Zilveren Kruis maakt afspraken met LHV en InEen

Zilveren Kruis heeft afspraken gemaakt met de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) en InEen, de belangenvereniging voor de eerste lijn. Dat heeft geresulteerd in een tweejarig contract tussen de verzekeraar en huisartsen(-organisaties).

De afspraken zijn een uitwerking van het hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg. “Een belangrijke wens van de huisarts is om meer tijd voor de patiënt te hebben”, stelt Olivier Gerrits, directeur zorginkoop bij Zilveren Kruis in een persbericht. “Daarom stellen we de groeiruimte uit het hoofdlijnenakkoord - 1,5 procent in 2020 - voor een groot deel beschikbaar voor de versterking van het basisteam van de huisarts. Daarnaast is de groeiruimte beschikbaar voor regionale initiatieven gericht op de versterking van de samenwerking in de regio, het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek en ANW-zorg.”

Maatwerk mogelijk

Op regionaal niveau is maatwerk mogelijk, zegt de verzekeraar. Afgesproken is dat Zilveren Kruis investeert in goede initiatieven die aansluiten bij de thema’s uit het hoofdlijnenakkoord: ‘meer tijd voor de patiënt’, ’versterken van de organisatiegraad van de eerste lijn’, ‘zorg in de avond-, nacht- en weekenduren’, ‘digitalisering in de huisartsenzorg & ICT-zorginfrastructuur’, ‘arbeidsmarkt problematiek’ en ‘terugdringen van overbodige regeldruk’.

Voor 2021 is 2 procent groeiruimte beschikbaar en daarover gaan LHV, InEen en Zilveren Kruis begin volgend jaar in gesprek.

Vertrouwen

Martin Bontje, voorzitter InEen: “We hebben met Zilveren Kruis goede afspraken op papier gezet, onder meer over het investeren in de organisatie en infrastructuur van de eerste lijn. Verschillende regionale (huisartsen)organisaties hebben de plannen hiervoor klaar liggen. We vertrouwen erop dat Zilveren Kruis daad bij woord voegt en constructieve afspraken maakt over de financiering van die regionale plannen.”

Passende oplossingen

Ella Kalsbeek, voorzitter LHV: “De LHV is blij met de stappen die Zilveren Kruis nu zet. De extra tijd voor ondersteuning van de huisarts is een mooi concreet voorbeeld van meer tijd voor de patiënt. Ook op andere thema’s zien we beweging die de huisartsenzorg ten goede komen. Er blijven gesprekken nodig om passende oplossingen te vinden op de ontwikkelingen rond thema’s als ANW, huisartsen- en personeelstekorten en huisvestingsproblematiek.”