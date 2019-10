Minder regels? Uur extra per dag

De regeldruk en administratieve lasten verlagen, kan een medewerkers in de ambulante psychiatrie een uurtje per dag besparen. Dat komt naar voren uit een proef van de Amsterdamse ggz-instelling Arkin.

Gemiddeld levert het schrappen van regels een medewerker 51 minuten op. De proef 'Arkin Ontregelt' - opgezet in samenwerking met verzekeraar Zilveren Kruis - ging begin dit jaar van start. De 120 medewerkers van de instellingen gingen regelarm te werk, waarbij de meeste winst werd daarbij gehaald in tijdsregistratie op last van de zorgverzekeraars.

Alleen belangrijke registratie

"Medewerkers registreren nu alleen nog maar wat belangrijk is voor de behandeling van de cliënt", zegt Dick Veluwenkamp, bestuurder bij Arkin, tegen de NOS. "Als je als hulpverlener de huisarts van een cliënt meerdere keren probeert te bereiken en dat lukt de hele dag niet, dan kan in die registratie alleen al 20 minuten gaan zitten."

Werkplezier

Niet alleen houden de medewerkers die meedoen aan de proef meer tijd over, ook hebben ze meer plezier in hun werk, melden ze zich minder vaak ziek en daalt het verloop onder het personeel. Arkin wil het regelarme werken dan ook graag volhouden en waar kan uitbreiden. Begin deze maand kreeg de proef de Nationale HR Zorg Award 2019.