VieCuri-topvrouw: ‘Verpleegkundigen voelen zich gepiepeld’

Functiedifferentiatie doet geen recht aan de verschillende eigen kwaliteiten van verpleegkundigen. Zowel in-service als hbo-v-opgeleide verpleegkundigen “voegen waarde toe voor de patiënt”. Dit zegt bestuursvoorzitter Ankie van Rossum van VieCuri Medisch Centrum in Venlo in het novembernummer van Skipr magazine.

“Verpleegkundigen voelen zich miskend. Gepiepeld, Gedegradeerd. Dat is invoelbaar, als ik zie wat de discussie doet met mensen die in-service zijn opgeleid,” aldus Van Rossum tegen interviewer Willem Wansink.

Geen oplossing

Functiedifferentiatie voor verpleegkundigen en verzorgenden wijst zij af. “Het is geen oplossing om te denken in termen van meer of minder. Laat beide types vooral naast elkaar bestaan.” Zelf is Van Rossum opgeleid tot verpleegkundige. “Dit vak leer je vooral in de praktijk, want er komen veel extra kwaliteiten bij die je in de schoolbanken niet leert. Iemand met een hbo-vo-opleiding brengt weer andere kwaliteiten mee.”

Sluitpost

Ook voor de verpleegkundigen die een salarisverhoging van vijf procent eisen toont zij begrip. “Als je kijkt naar wat er in andere sectoren is afgesproken, dan is het niet onlogisch dat verpleegkundigen en de bonden met deze eis komen. Dit is het moment. Want het kan niet zo zijn dat de verpleegkundigen weer de sluitpost vormen.”

Perspectief

Met VieCuri Medisch Centrum wil zij graag het eerste Magnet-ziekenhuis van Nederland worden: de hoogste erkenning voor verpleegkundige zorg. “We moeten nadenken over creatieve oplossingen om de juiste zorg op de juiste plek te brengen. Hybride concepten, zorgmedewerkers meer carrièreperspectief bieden. Promotie, demotie, geen nachtdiensten. Denk aan teams die medisch-technische handelingen achter de voordeur kunnen verrichten. Die werken soms in het ziekenhuis, soms in de thuiszorg.”

Samenwerken

“Veel verpleegkundigen willen nu de zorg verlaten,” weet zij. “De oplossing is ook hier meer samenwerken. Over de grenzen van de organisatie kijken. Medewerkers van een verpleeghuis opleiden om in een ziekenhuis aan de slag te gaan. Wie geen technische handelingen meer wil doen begint op de poli of in de huisartsenpraktijk. En de ambulancemedewerker werkt ook op de spoedeisende hulp of de IC.”

Verantwoordelijkheid

Van Rossum is kritisch over de samenwerking met de grootste zorgverzekeraar in de regio. “Daar is meer winst uit te halen. Neem zinnige zorg: niet alles wat kan, moet. Zorgverzekeraars mogen gerust meer verantwoordelijkheid nemen om hun verzekerden daarop voor te bereiden,” zegt zij. “Wanneer de verzekeraar zijn verzekerden duurzame zorg wil blijven bieden, dan moet die daar eerder iets aan doen. Ook dat is preventie. Ik snap dat dit op gespannen voet staat met het streven verzekerden aan je te binden. Dat kan collectiever. Daar kan de koepel van Zorgverzekeraars Nederland zeker een rol in spelen.”

