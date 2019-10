Patiëntenorganisaties eisen landelijke aanpak problemen hulpmiddelen

Om de problemen met hulpmiddelen aan te pakken, is een landelijk verbeterplan nodig. Dat stelt Ieder(in) in een brief aan de Tweede Kamer die de belangenorganisatie samen met de Patiëntenfederatie, Wij Staan Op!, Spierziekten Nederland, Dwarslaesie Organisatie Nederland en Per Saldo heeft verstuurd.

De levering of reparatie van een hulpmiddel zoals een rolstoel, traplift of speciale fiets zorgt voor problemen. Dat bleek vorige week uit onderzoek van consumentenprogramma Kassa. Voor de Nationale ombudsman was het eveneens aanleiding om een brief naar minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge te sturen.

Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) laat deze week weten naar oplossingen te zoeken en heeft naar aanleiding van deze uitzending een Actieteam opgericht. Dit team, bestaand uit hulpmiddelenleveranciers, het ministerie en gemeenten, moet de problemen gaan oplossen die mensen nu hebben met hun hulpmiddelen.

Concrete maatregelen

Ieder(in) vindt het goed dat het ministerie problemen serieus wil aanpakken, maar blijft kritisch. "De klachten moeten niet alleen verzameld via het Actieteam, maar vooral worden opgelost worden. En met enkel het oplossen van bestaande klachten op korte termijn, zijn we er niet. Er moeten structurele maatregelen getroffen worden en snel."

In de brief aan de Kamer eisen Ieder(in) en de andere patiëntenorganisaties dat er voor het einde van het jaar concrete maatregelen en een landelijk verbeterplan worden opgesteld.