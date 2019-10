Blokhuis: Handhaving verbod rookruimtes vanaf 1 april

Het verbod op rookruimtes in de horeca wordt vanaf 1 april daadwerkelijk gehandhaafd. Dat heeft staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) vrijdag laten weten.

De Hoge Raad oordeelde eind vorige maand dat alle rookruimtes in de horeca verboden zijn. De uitzondering die tot nu toe gold, is ongeldig, luidde het vonnis. Blokhuis liet toen al weten dat toezichthouder NVWA niet direct zou gaan controleren. "Handhaving van het verbod is praktisch niet van de ene op de andere dag in te zetten", zei hij toen.

Terrassenseizoen

De uitspraak van de Hoge Raad was een tegenvaller voor de horecasector, die met Blokhuis had afgesproken vanaf 2022 een einde te maken aan rookruimtes. Ook Blokhuis sprak vorige maand over een "dubbel gevoel". Maar volgens de staatssecretaris kan de horeca hiermee leven. "Ze waren even bang dat we op 1 januari gingen zitten. 1 april, associëren zij ook met het terrassenseizoen. Dan kunnen we alles veel geleidelijker doen. Een mooie Nederlandse oplossing, denk ik."



Ook de gemeenten zijn tevreden dat er niet al vanaf 1 januari wordt gehandhaafd, aldus Blokhuis. Zij "willen ook fatsoenlijke afspraken kunnen maken met de horeca".



Sinds 2008 is er een rookverbod in de horeca van kracht met uitzondering. (ANP)