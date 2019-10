'Dubieuze' stichting No Kidding ontving subsidie van ZonMw

No Kidding, een stichting tegen kindermishandeling, heeft onderzoekssubsidie van de overheid gebruikt voor spirituele workshops. Zorgprofessionals dachten een training te krijgen ter preventie van mishandeling, maar werden geacht 'osmotisch water' te drinken en hun energievelden te laten doormeten, meldt de Volkskrant.

De particuliere stichting heeft de afgelopen jaren honderden workshops verzorgd bij gemeenten, hbo-opleidingen en basis- en middelbare scholen. Daarin vertellen vrijwilligers over hun eigen verleden met huiselijk geweld en wordt voorlichting gegeven over het herkennen van en omgaan met kindermishandeling.

ZonMw

No Kidding kreeg begin dit jaar 16.000 euro toegekend van de organisatie ZonMw, die namens de rijksoverheid onderzoeksgeld verdeelt op het terrein van gezondheidszorg. De onderzoeksorganisatie liet aan de Volkskrant weten 'dat de aanvraag van No Kidding aan de voorwaarden voldeed' en dat de beoordelingscommissie een meerwaarde zag in het project. (ANP / Skipr)