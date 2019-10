'Jeugdzorg stevent af op een ramp'

Hoewel in de jeugdzorg vorig jaar de omzet is gestegen vergeleken met het jaar daarvoor en ook het aantal cliënten groter is geworden, kwam toch een kwart van die instellingen uit in de rode cijfers. Dat stelt inkoopcoöperatie Intrakoop. Die organisatie baseert zich op de Jaarverslagenanalyse Jeugdzorg 2018, waarvoor 268 jaarverslagen van jeugdzorgorganisaties werden bekeken. Volgens de FNV stevent de jeugdzorg af op "een ramp".

De totale omzet van de 268 onderzochte instellingen in de jeugdzorg bedroeg in 2018 circa 2,5 miljard euro, 200 miljoen meer dan een jaar eerder. De omzet steeg met 6,4 procent, het aantal cliënten met 5,4 procent. Die 268 instellingen zagen het totale nettoresultaat met 13 miljoen dalen van 46 miljoen euro in 2017 naar 33 miljoen euro in 2018.

Gemeenten

De overgang van de jeugdzorg naar gemeenten levert een belangrijke bijdrage aan de druk op de sector, concludeert Intrakoop, dat de cijfers samen met accountantskantoor Verstegen analyseerde. Ook de krappe arbeidsmarkt en niet altijd kostendekkende tarieven spelen een belangrijke rol. Intrakoop is een inkoopcoöperatie voor zorginstellingen en heeft ongeveer zeshonderd leden door het land.

De FNV zegt geschokt te zijn door de resultaten. FNV-bestuurder Maaike van der Aar: "Dit rapport bevestigt alles waarvoor we gewaarschuwd hebben. We stevenen af op een ramp, als de overheid onze boodschap naast zich blijft neerleggen en niet rigoureus ingrijpt. De cijfers uit deze analyse zijn schokkend. Minister Hugo de Jonge moet de tekorten aanvullen of op zijn minst een maatregel treffen die zorgt dat eerlijk alle kosten worden betaald." De zorg voor toch al kwetsbare kinderen kampt volgens de vakbond met grote tekorten, administratieve lasten, torenhoge werkdruk en een stijgend personeelsverloop en verzuim.

Geld lekt weg

Het kabinet trekt de komende jaren 1 miljard euro extra uit voor de jeugdzorg, benadrukt een woordvoerder van het zorgministerie. "Maar met alleen meer geld lossen we de problemen niet op. Te veel geld lekt weg door coördinatiegedoe en bureaucratie." Eind dit jaar komt De Jonge met reeks voorstellen gebaseerd op gesprekken met gemeenten om "regie, sturing en samenwerking" in de jeugdzorg te verbeteren.

Op 2 september staakte de jeugdzorg tegen het beleid van de minister. (ANP)