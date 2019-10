Opnamestop GGNet voor patiënten Zilveren Kruis

GGNet stelt vanaf vandaag een patiëntenstop in voor patiënten die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis. Hieronder vallen ook Prolife, FBTO, Interpolis, De Friesland, Avero Achmea, One Underwriting Health en Ziezo.

Dat betekent dat GGNet geen nieuwe patiënten van Zilveren Kruis meer opneemt. Uitzonderingen zijn: mensen in een crisissituatie, degenen die gedwongen moeten worden opgenomen of zich vóór 21 oktober hebben aangemeld. Ook worden nog mensen in behandeling genomen die jonger zijn dan achttien jaar of zich via de basis-ggz aanmelden.

Krappe inkoop

GGNet is al langere tijd in gesprek met Zilveren Kruis om tot een goede oplossing te komen voor de "te krappe inkoop" en de toenemende kosten van steeds meer complexe problematiek van patiënten. Belangrijk doel van die gesprekken is om de goede herstelgerichte zorg ook daadwerkelijk betaald te krijgen, aldus GGNet.

Doorverwijzen

GGNet vindt het "zeer spijtig" dat patiënten die zijn verzekerd bij Zilveren Kruis de dupe zijn. GGNet probeert daarom de verzekerden die worden getroffen, door te verwijzen naar de zorgbemiddelingsafdeling van de zorgverzekeraar.