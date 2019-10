Zuyderland stelt nieuwbouw vijf jaar uit

Zuyderland stelt de nieuwbouw van haar ziekenhuis in Heerlen vijf jaar uit. Bovendien wordt die nieuwbouw half zo groot.

De voorspoedige transformatie bij Zuyderland (Sittard, Heerlen) om de zorg naar de patiënt thuis te verplaatsen, maakt dat uitstel mogelijk. Drie jaar geleden was het plan om in 2025 70.000 vierkante meter nieuwbouw te realiseren in Heerlen. Dat wordt nu 2030, met naar schatting slechts 40.000 vierkante meter vloeroppervlak.

Besparing 105 miljoen

Hierdoor bespaart Zuyderland in 2025 liefst 245 miljoen euro aan nieuwbouwkosten. In 2030 kost de kleinere nieuwbouw 140 miljoen euro: 105 miljoen minder. In de tussentijd moet het ziekenhuis wel extra onderhoud doen. Financieel bestuurder Goffin: "We zijn nog aan het rekenen, maar in totaal zullen we ruwweg 75 miljoen euro besparen."

Minder bedden

"We willen niet het risico lopen dat we te groot bouwen", zegt Goffin. Er is minder nieuwbouw nodig, omdat het aantal behandel- en poli-ruimtes afneemt, maar vooral omdat er minder bedden nodig zijn. Het aantal bedden bij Zuyderland daalt de komende vijf jaar van 1000 naar ongeveer 850.

'Zo thuis mogelijk'

Bij Zuyderland loopt het programma 'De beste zorg, zo thuis mogelijk', waarmee het de zorg - ook de hoogwaardige zorg rond haar dertien STZ-erkenningen - naar de patiënten verplaatst. Dat proces verloopt zo goed, dat Zuyderland voorziet dat ze de extra nieuwbouw pas later en met een kleinere omvang nodig heeft. Dit programma wordt ondersteund door de grootste verzekeraar in Limburg, CZ, waarmee Zuyderland binnenkort een tienjarencontract sluit.

Zelfdiagnose

Zuyderland is het verst met het verplaatsen van de zorg bij patiënten met IBD (Inflammatory Bowel Disease), waarvan de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa de bekendste aandoeningen zijn. Van de 2500 IBD-patiënten heeft al een derde een persoonlijke coach die hen helpt met de zelfdiagnose door hen te leren om te gaan met hulpmiddelen.

Aanpak beter

Hierdoor staat de zorgverlener/coach veel vaker in contact met een patiënt dan een arts. Goffin: "Het mes snijdt aan twee kanten: de patiënt zorgt zoveel mogelijk voor zichzelf en heeft contact met zijn coach, doorgaans een gespecialiseerd verpleegkundige. Nu weten we elke dag hoe de situatie is. Dan ben je calamiteiten voor. Het bewijs dat deze aanpak beter is voor patiënten, is dat het aantal ziekenhuisopnames bij patiënten met IBD met veertig à vijftig procent is gedaald."

Parkinson

Zuyderland past dezelfde methode toe voor haar zorg aan patiënten met de ziekte van Parkinson. De patiënten stellen die zorg thuis op prijs, want ze hoeven nu veel minder vaak te reizen.

