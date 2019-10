Chirurg VUmc start nieuwe Gender Clinic

Genderchirurg Mark-Bram Bouman heeft de eerste zelfstandige chirurgische kliniek in Nederland opgericht die zich specifiek richt op transgenderpersonen. Gender Clinic in Bilthoven wil een antwoord geven op de lange wachtlijsten voor operaties in andere centra.

“Vanwege de lange wachtlijsten voor operaties in andere centra is besloten om Gender Clinic op te richten en om ons volledig in te zetten om “sneller” en “eerder” te kunnen helpen”, laten de initiatiefnemers weten. “We streven ernaar hiermee ook een bijdrage te leveren aan het reduceren van psychische nood die soms kan ontstaan bij het vooruitzicht van een jarenlange wachtlijst.”

Verwijzing

Transgenderpersonen kunnen bij Gender Clinic terecht voor de borst chirurgische ingrepen en secundaire correcties na eerdere ingrepen aan borst en genitaliën. Gender Clinic belooft een wachttijd van enkele weken. Voorwaarde is wel dat transgenders het reguliere psychologische en eventueel hormonale traject doorlopen hebben. Ook moet er een verwijzing zijn van gespecialiseerde centra Amsterdam UMC, UMC Groningen of Genderteam Zuid Nederland.

Begeleiding

In de afgelopen maanden heeft Gender Clinic naar eigen zeggen afspraken gemaakt met meerdere zorgverzekeraars, waaronder ASR, CZ en VGZ. Het team van Gender Clinic, gespecialiseerd in Plastische Reconstructieve Genderchirurgie staat onder leiding van Mark-Bram Bouman. Bouman is tevens verbonden aan Het Kennis- en Zorgcentrum Genderdysforie (KZcG) binnen het Amsterdam UMC (VUmc). Cliënt-coördinatoren zorgen voor begeleiding met veel persoonlijke aandacht en hulp bij het aanvragen van de subsidie voor een borstvergroting.

Gender Clinic is naar eigen zeggen de eerste zelfstandige chirurgische kliniek in Nederland die zich specifiek richt op transgenderpersonen. Gender Clinic is gevestigd in Bosch en Duin en heeft ook een polikliniek in Haarlem.