BDO geeft Maastricht UMC als enige onvoldoende

Accountantsbureau BDO deelt bij de analyse van de jaarcijfers van 2018 Maastricht UMC als enige een onvoldoende uit voor financiële gezondheid: een vijf. Radboudumc scoort het beste.

Radboudumc, LUMC en Vumc krijgen alle drie een negen van BDO, Erasmus MC en AMC een acht en BDO geeft UMC Utrecht en UMCG een zeven. De enige vijf is voor Maastricht UMC. Spectaculair is de verbetering bij Radboudumc: vorig jaar presteerde het Nijmeegse ziekenhuis nog het slechtst.

Kosten zzp'ers

De cijfers van de umc's zijn iets lager dan vorig jaar. Daarvoor zijn twee belangrijke redenen: de hoge kosten van de inhuur van zzp'ers en een andere rekenmethode van BDO. Zo rekende BDO de ratio EBITDA/opbrengsten (EBITDA is de operationele kasstroom) deze keer mee in plaats van de rentabiliteit en ook de maximum score voor rendement wordt eerder gehaald dan vorig jaar, toen de cijfers over 2017 werden geanalyseerd.

Solvabiliteit

De umc's scoren gemiddeld een 7,8, tegenover een 7,4 die BDO een maand geleden gaf aan de algemene ziekenhuizen. Vooral de solvabiliteit van de universitaire medische centra is hoger: 33 tegen 28 procent. Die 33 procent is 1 procent meer dan in 2017.

De verschillen in solvabiliteit zijn groot: ondanks de hoogste waardering van BDO heeft Radboudumc de laagste solvabiliteit van de acht umc's en de nummer twee (LUMC) scoort met 49 procent de hoogste solvabiliteit.

Innovatie

In een reactie verklaart Maastricht UMC de onvoldoende met de forse investeringen die de raad van bestuur heeft gedaan in innovatie. "Verder is in 2018 bewust gekozen om volledig te blijven voldoen aan de zorgvraag, om onze patiënten binnen acceptabele termijnen zo goed mogelijk te helpen", zegt financieel bestuurder Gabriël Zwart. "Zelfs als de zorgkostenplafonds daardoor ruim werden overschreden."

De NFU was niet bereikbaar voor commentaar.