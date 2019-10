Nepverpleegkundigen bestelen ouderen onder mom bloedprikken

In Utrecht zijn dieven actief die zich voordoen als verpleegkundigen die thuis bloed komen prikken. De dieven hebben al drie bejaarde slachtoffers gemaakt van wie ze de pinpas stalen om vervolgens geld op te nemen.

Volgens de politie zijn er meerdere daders in verschillende samenstellingen actief. In alle gevallen deden zij zich voor als verpleegkundigen, bijvoorbeeld van het ziekenhuis of van de apotheek, die bloed komen afnemen door middel van een vingerprik voor controle bij diabetes en trombose.

Traumatiserend

De politie spreekt van een uiterst kwalijke zaak. Ouderenbond ANBO vindt de voorvallen ‘schrijnend’. Volgens woordvoerder Bernadette Naber hoort ANBO regelmatig over babbeltrucs, maar de inzet van nepverpleegkundigen is nieuw. “Dit is wel weer een stapje erger”, aldus Naber in AD. "Mensen komen niet alleen binnen en beroven je, wat op zich al heel erg is, maar nemen ook nog bloed van je af. Dat kan erg traumatiserend zijn. En is het bloedprikken wel met een schone naald gedaan? Ik snap echt niet hoe iemand dit bedenkt. Hoe ver ga je in je criminele activiteiten? Dit is heel heftig. Ons advies luidt: doe meteen aangifte als dit bij jou is gebeurd.”