Middin en Orion melden fusieplannen bij ACM

De aanbieder van gehandicaptenzorg Midden en Orion willen hebben op 7 oktober toestemming gevraagd aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om te fuseren. De twee partijen maakten hun plannen dit voorjaar wereldkundig.

Volgens de fusiepartners betekent de samenwerking “een versterking van het brede zorgaanbod in de regio Rotterdam Rijnmond”. Middin levert ondersteuning aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of meervoudige beperking, niet-aangeboren hersenletsel of een beperking als gevolg van ouderdom en is actief in de gehandicaptenzorg, ouderenzorg, jeugdzorg en forensische zorg. Middin is actief in de zorgkantoorregio’s Haaglanden, Rotterdam, Westland-Schiedam-Delfland en Zuid Hollandse Eilanden.

Orion levert zorg aan gehandicapten in het kader van de WLZ en WMO en is actief in de zorgkantoorregio’s Rotterdam en Midden Holland. De beoogde fusie moet op 1 januari 2020 haar beslag krijgen.