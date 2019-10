NVA doet melding van zorgfraude bij het CBR

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) heeft melding gedaan van zorgfraude bij het CBR. Dat meldt de NVA op haar website.

De afgelopen maanden heeft de NVA tientallen meldingen ontvangen van haar leden over ernstige misstanden bij de medische test die mensen met autisme verplicht moeten ondergaan. Wanneer iemand bij het CBR aangeeft de diagnose ‘autisme’ te hebben, dient hij of zij een verklaring te hebben van een medisch specialist. Een door het CBR aangewezen keuringsarts voert deze ‘gezondheidskeuring’ uit.

Frauduleuze praktijken

Van tientallen leden heeft de NVA de afgelopen maanden vernomen dat er lange wachttijden zijn. Ook zou er sprake zijn van frauduleuze praktijken bij de keuringsartsen. De meldingen gaan bijvoorbeeld over keuringsartsen die enkel contante betalingen accepteren en weigeren een factuur te overleggen. Ook zouden keuringsartsen ter plekke de kosten verhogen. Wanneer niet voldoet aan die verhoogde kosten, slaagt men niet. Verder zijn er klachten over facturen die worden verstuurd met niet-uitgevoerde werkzaamheden of testen die niet relevant zijn., zoals een ogentest.

Verantwoordelijke

De NVA heeft het CBR en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat al eerder geïnformeerd over de meldingen die zij ontvangen. Echter, er wordt niet opgetreden. Karol Henke, directeur NVA: “Dat het een puinhoop is bij het CBR was wel duidelijk, maar dat er zelfs strafbare feiten worden gepleegd en dat men weigert dit aan te pakken, verbaast ons evengoed. De integriteit van de Rijksoverheid is hier echt te grabbel gegooid. Hoog tijd dat deze ernstige misstanden worden aangepakt.”

Oproep

De NVA roept Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid op om op korte termijn een onafhankelijk onderzoek te starten naar de handelswijze van het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat en het CBR. Daarmee hopen ze dat uitbuiting van mensen met bijvoorbeeld autisme bij het CBR een halt kan worden toegeroepen.