Veel agressie in tbs-klinieken

Meer dan eens per week vindt er in een van de dertien tbs-instellingen in Nederland een ernstig incident plaats. Sinds begin 2017 zijn er 196 voorvallen van zware agressie tegen personeel en tussen gedetineerden onderling, ontsnappingen of ernstige ordeverstoringen geweest, meldt De Telegraaf op basis van cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De Pompekliniek in Nijmegen sprong er volgens de krant dit jaar uit. In de laatste drie maanden waren er twee zelfdodingen, namen twee tbs'ers de benen tijdens verlof en ontsnapte een patiënt uit de instelling.



Binnen de muren van tbs-instellingen is volop agressie. Het ministerie kan alleen cijfers overhandigen van geweldsincidenten bij patiënten onderling en bij geweld van tbs'ers tegen medewerkers waarbij sprake is van ernstig lichamelijk letsel. Dat ging sinds begin 2017 om 69 zaken.



Tot de 196 zwaarste incidenten behoren geen lichte vormen van agressie, drugsgerelateerde incidenten, wapenvondsten of de vondst van pornomateriaal. (ANP)