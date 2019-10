Duitse investeerder wil Nederlandse oogklinieken overnemen

De Duitse investeringsmaatschappij Cidron Narew wil de keten van oogklinieken Eyescan Groep overnemen. De bedrijven hebben met het oog hierop op 15 oktober toestemming gevraagd aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

De Eyescan Groep biedt onder meer verzekerde en onverzekerde oogzorg aan op zes locaties in Nederland. Daarnaast biedt Eyescan producten aan die verband houden met haar zorgverlening, zoals contactlenzen, vloeistoffen en oogdruppels.

Cidron Narew is een dochteronderneming van de Duitse Ober Scharrer Gruppe (OSG) en de Nordic Capitol. OSG is een branchegenoot van Eyescan en is actief op het gebied van oogheelkundige zorg in Duitsland. Ober Scharrer Gruppe is indirect in eigendom van investeringsmaatschappij Nordic Capital. Nordic Capital heeft verder geen belangen in ondernemingen die actief zijn op het gebied van oogzorg.

Eyescan verwacht dat de overname ruimte biedt om de kwaliteit van de oogzorg te verbeteren.