PoZoB benoemt nieuwe medisch bestuurder

Karin Scheele is op 26 september benoemd tot medisch bestuurder van zorggroep PoZoB. Zij neemt in deze rol op 1 december de taken over van haar voorganger Arnold Romeijnders.

Scheele zal zich samen met algemeen bestuurder Monique Nollen focussen op de medisch-inhoudelijke doorontwikkeling van de transmurale samenwerking en innovatieve zorgprogramma’s van PoZoB. Daarnaast heeft Scheele extra aandacht voor de vakinhoudelijke en praktische praktijkondersteuning om zo ontzorging van huisartsen te realiseren. Ze werkt daarbij altijd vanuit de overtuiging dat verbinding met alle partijen de zorg voor patiënten ten goede komt.

Ambitie

Eerder was Scheele actief als medisch adviseur bij zorgverzekeraars ASR en CZ. Scheele wil haar kennis en ervaring inzetten om proactief de ontwikkeling van PoZoB en de innovatie van de eerstelijnszorg verder gestalte te geven. Steekwoorden hierbij zijn de juiste zorg op de juiste plaats, maatwerk, digitalisering, e-health en ketenzorg.

PoZoB spant zich sinds 2002 in om de eerstelijns zorg voor patiënten met een chronische of psychische aandoening en voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Aan het initiatief zijn circa 150 huisartspraktijken en 230 praktijkondersteuners verbonden in de regio Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg.