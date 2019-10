Verenso uit zorgen over inkoop specialisten ouderengeneeskunde

Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, is bang dat kwetsbare patiënten onvoldoende zorg krijgen als de bekostiging van de specialist ouderengeneeskunde voor specifieke doelgroepen (GZSP) overgeheveld wordt naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). De vereniging roept 'alle partijen op om ervoor te zorgen dat verzekeraars voldoende zorg van specialisten ouderengeneeskunde voor 2020 inkopen'.

De zorgverzekeraars werpen onnodige barrières op, vindt Verenso-voorzitter en specialist ouderengeneeskunde Nienke Nieuwenhuizen. "Specialisten ouderengeneeskunde die bijvoorbeeld in kleine samenwerkingsverbanden werken zodat zij thuiswonende patiënten kunnen behandelen, krijgen te maken met organisatievereisten van zorgverzekeraars waaraan zij moeilijk kunnen voldoen. Nieuwe toetreders op de markt krijgen bovendien helemaal geen ruimte, waardoor er geen specialisten ouderengeneeskunde een praktijk voor thuiswonende ouderen kunnen beginnen", zegt zij.

Tijd dringt

De verzekeraars zouden verder omzetplafonds stellen die niet aansluiten op de groeiende zorgraag. Nieuwenhuizen: "Kortom, het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars geeft ons niet het vertrouwen dat mensen die thuis of in kleinschalige woonvormen wonen en de zorg van een specialist ouderengeneeskunde nodig hebben, in 2020 een beroep kunnen doen op deze vorm van zorg. En de tijd dringt, want begin november moeten de contracten voor 2020 zijn gesloten."

Eisen

Verenso meldt ook dat het voor een maatschap van specialisten ouderengeneeskunde straks niet toegestaan is om hun werk voor patiënten thuis te verrichten. Ook zou een aantal verzekeraars de eis stellen van het zijn van een rechtspersoon. Die eisen gelden voor bijvoorbeeld een huisarts helemaal niet, zegt Nieuwenhuizen. "Het is dan ook opmerkelijk dat deze eisen wel aan specialisten ouderengeneeskunde worden gesteld."