Máxima MC opent gesprek over operatierobots

Op de Dutch Design Week (DDW), die ieder jaar plaatsvindt in Eindhoven, opent Máxima Medisch Centrum (MMC) het gesprek over de toekomstige rolverdeling tussen chirurg en robot.

MMC wil het gesprek over operatierobots openen omdat de scheidslijn tussen fysieke, digitale en biologische elementen vervaagt en de autonomie van de robot dichterbij komt. Klinisch fysicus Joleen Blok: "Stel dat robots over een aantal jaren autonoom kunnen opereren. Ze beschikken over software op basis van artificiële intelligentie en een database van tienduizenden vergelijkbare operaties. Wat als de rol van de robot groter wordt dan die van de chirurg? Wie is er aansprakelijk als het misgaat? Met dat soort vragen gaan we op pad om mensen aan het denken te zetten. Dit door middel van een surrealistische omgeving, waarmee je je in een operatieomgeving waant."

Operatierobot

In MMC wordt sinds 2018 de Senhance-operatierobot gebruikt ter ondersteuning bij complexe kijkoperaties op het gebied van urologie, gynaecologie en chirurgie. Gynaecoloog Marlies Bonger geeft aan dat de robot de arts niet vervangt, maar het handelen aanvult. "Samen zullen we de robotchirurgie blijven vernieuwen. Gezien de snelle ontwikkelingen op dit gebied, vinden we het belangrijk om de discussie hierover met elkaar en met onze patiënten te openen."

Embassy of Health

De presentatie van MMC op de DDW is onderdeel van de Embassy of Health, een samenwerking tussen Waag, Philips, Dutch Design Foundation, het Stimuleringsfonds, U CREATE en Máxima MC. Zij stimuleren het creatief en disruptief denken over de toekomst van de gezondheidszorg.