Opnieuw stijging van aantal zzp'ers in de zorg

Sinds 2013 is het aantal zzp'ers in de zorg gestegen met 70 procent en de zzp-trend zet door. Dat meldt BNR. De nieuwszender baseert die informatie op cijfers van de Kamer van Koophandel.

BNR sprak met de in zorg gespecialiseerde accountant en partner Rob Leensen van EY. Volgens hem zijn de hoge werkdruk en de Wet Marktordening Gezondheidszorg, die in 2006 van kracht ging, oorzaken van de stijging van het aantal zzp'ers in de zorg. Leensen ziet de stijging 'als een symptoom van een toenemend verzuim en verloop in de zorg'. "En dat komt weer door een combinatie hoge werkdruk, veel administratieve lasten, onregelmatige werktijden, veel invaldiensten en een salaris dat dat niet meer compenseert", zegt hij tegen BNR.

Oplossingen

Een oplossing ligt volgens Leensen niet in het geld uitgeven aan personeel. Volgens hem moet de administratieve druk omlaag en het werk leuker worden. Ook moeten zorgorganisaties volgens hem 'inzetten op preventie en innovatie'.