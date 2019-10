'Te weinig aandacht voor euthanasie op website huisarts'

Tien procent van de huisartsenpraktijken in Nederland benoemt euthanasie, het levenseinde of de wilsverklaring niet op haar website. Dat is volgens het Humanistisch Verbond te weinig.

"Vermelding van levenseinde, euthanasie en de wilsverklaring nodigt uit tot gesprek en maakt het voeren van dit gesprek laagdrempeliger voor patiënten", meldt het Humanistisch Verbond. De organisatie wil dat huisartsenpraktijken zich daar meer bewust van zijn.

Het Humanistisch Verbond strijdt voor een menswaardig levenseinde voor iedereen. Deze week is het manifest 'Mijn dood is niet van Mij' van Henk Blanken gelanceerd, dat onderdeel is van de campagne 'Vrij om over je eigen dood te beslissen'.