Werkgevers vvt gaan alleen vaste banen aanbieden

Sollicitanten in de vvt-sector krijgen vanaf 1 januari geen jaarcontracten meer. Werkgevers bieden hen meteen een vast dienstverband aan voor onbepaalde tijd.

Daarmee willen werkgevers het werken in de vvt aantrekkelijker maken. Nieuwe werknemers ondertekenen vanaf januari een vast dienstverband aan met een proeftijd van twee maanden, hebben vakbonden en werkgevers afgesproken bij de uitwerking van het principe-akkoord voor de nieuwe cao in de vvt (wijkverpleging, verpleeghuis-, thuis- en jeugdgezondheidszorg) eerder deze maand.

Afbouwen

Bovendien gaan werkgevers en werknemers het aantal mensen dat nu een jaarcontract heeft, zoveel mogelijk afbouwen en hen ook een vast dienstverband aanbieden. Onbekend is hoeveel werknemers een tijdelijk contract hebben, maar het gaat waarschijnlijk om rond 100.000 mensen.

Tien procent

Doel van het akkoord is het percentage werknemers met een jaarcontract voor augustus 2021 terug te brengen naar maximaal tien procent. Onder die tien procent vallen dan bijna alleen mensen die een tijdelijk project hebben, bijvoorbeeld een ict-project, waarvoor na implementatie geen personeel meer nodig.

Fijn werken

De ban op jaarcontracten wordt van harte gesteund door de werkgevers. "Niet alleen de bonden, ook wij willen personeel zekerheid bieden”, zegt bestuurder Trudy Prins van brancheorganisatie Actiz - ze deed ook de cao-gesprekken voor Actiz. "We kiezen voor ons personeel: dat ze goede salarissen krijgen en dat ze het fijn vinden om voor ons te werken. Duurzaam, dus voor de lange termijn. Want we hebben er ook niets aan als werknemers bij ons vertrekken."

Zekerheid

"Het geeft nieuwe werknemers zekerheid", zegt Aaldert Mellema, bestuurder en cao-onderhandelaar van CNV Zorg en Welzijn: "We wilden een statement maken met deze cao. Het is een statement voor mensen die in de zorg willen werken en zich de vraag stellen of dat vastigheid biedt. Daar hebben we nu een duidelijk antwoord op gegeven." Minke Jansma van FNV Zorg en Welzijn: "Hiermee komt een einde aan de doorgeslagen flexibilisering van arbeid binnen de vvt."

Noviteiten

De vvt-cao kent meer noviteiten: om op oudere leeftijd de afbouw van werk makkelijker te maken, wordt een spaarplan gemaakt, waardoor de kans groter is dat ouderen langer werken. Deze cao heeft als eerste in Nederland de regel dat werknemers na 45 jaar werken in de zorg met pensioen mogen.