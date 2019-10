Thuiszorgorganisatie Wilgaerden en LeekerweideGroep willen fuseren

Thuiszorgorganisatie Wilgaerden en LeekerweideGroep (gehandicaptenzorg) in Noord-Holland willen fuseren.

Beide instellingen hebben het fusieplan voorgelegd aan de ACM (Autoriteit Consument & Markt). In een verklaring zeggen ze dat met de fusie "nieuwe en ruimere mogelijkheden ontstaan om zorg en ondersteuning verder op maat vorm te geven en zorgvernieuwende projecten te initiëren".

Woonbegeleiding

Leekerweide geeft zorg, ondersteuning en behandeling aan mensen met een beperking. Leekerweide biedt daarvoor onder meer woonbegeleiding, dagbesteding, onderzoek, behandeling en therapie. De organisatie is in het noordelijk deel van Noord-Holland actief en heeft locaties in onder meer Hoorn, Enkhuizen en Medemblik. Wilgaerden is in dezelfde regio actief met thuiszorg en heeft woonzorgcentra in onder andere Enkhuizen, Hoorn en Blokker.

Ongewijzigd

De zorg en ondersteuning aan ouderen, mensen met een beperking en mensen in een kwetsbare positie blijft ongewijzigd en apart van elkaar vormgegeven, laten de raden van toezicht van Wilgaerden en LeekerweideGroep weten. De fusie betreft vooral het ineen schuiven van de bestuurlijke en ondersteunende lagen in de organisaties.