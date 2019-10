Marco van Alderwegen benoemd tot bestuurder van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

De Raad van Toezicht van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht heeft bekend gemaakt dat Marco van Alderwegen voor een periode van drie jaar in de rol van bestuurder verbonden blijft aan Zonnehuisgroep IJssel-Vecht.

Karin Runia, voorzitter Raad van Toezicht: “Wij zijn blij dat wij tot deze afspraak zijn gekomen. Marco van Alderwegen is sinds november 2018 op interim basis de bestuurder van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. De Raad van Toezicht is na een zorgvuldige procedure van mening dat hij de juiste persoon is om de ingezette koers van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht te continueren en verder vorm te geven. Het leven van bewoners en cliënten en hun levenswensen staan daarin centraal. Om invulling te geven aan de groeiende zorgvraag in de regio zal Marco zich daarbij blijven richten op de intensivering en uitbreiding van samenwerking met partners in de regio.”