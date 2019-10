MedMij-label voor pgo Patients Know Best van CarePoint

Het MedMij label is toegekend aan de persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo) Patients Know Best van CarePoint Nederland. Oprichter Mohammad Al-Ubaydli voorziet een shake-out op de Nederlandse pgo-markt.

Patients Know Best (PKB) is een initiatief van de Britse arts Mohammad Al-Ubaydli. Inmiddels hebben 8 miljoen Britten via patientsknowbest.com toegang tot hun medische dossiers. Het succes van PKB is voor een deel te verklaren uit Al-Ubaydli’s persoonlijke geschiedenis, zei de oprichter eerder in Zorgvisie. Hij heeft namelijk een zeldzame ziekte.

Algemeen directeur Jan van der Beek: "Trots ben ik op mijn teamleden, die onder leiding van mijn collega en technisch directeur Chris Krabben de koppelvlakken hebben ontwikkeld om PKB aan te sluiten op het MedMij stelsel. We kregen zelfs de hoogst haalbare veiligheidskwalificatie van de ‘hackers’ die de vereiste penetratietest uitvoerden. Dat het in Europa meest ervaren en geïmplementeerde patientsknowbest.com nu ook aan dé Nederlandse standaard voor een pgo voldoet, schept vertrouwen."