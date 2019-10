'Weinig bewijs effect wiet op psychische ziekte'

Het bewijs dat medicinale wiet helpt bij psychiatrische aandoeningen als een depressie, psychose of angststoornissen is er amper. Daarom zouden artsen er goed aan doen om het middel niet zomaar voor te schrijven, luidt het advies van wetenschappers die maandag een onderzoek hebben gepubliceerd.

Dat verscheen in The Lancet Psychiatry. Het onderzoek is een analyse van de werking van medicinale cannabis bij zes psychiatrische aandoeningen waarover eerder is geschreven. De wetenschappers stellen dat er "een gebrek aan bewijs" is voor de effectiviteit van cannabinoïden of synthetische varianten van tetrahydrocannabidol (THC) en cannabidol (CBD).

Meer onderzoek nodig

"Cannabinoïden worden vaak aangedragen als een behandeling voor verschillende psychische aandoeningen", zegt Louisa Degenhardt, die bij het onderzoek is betrokken. Maar volgens haar moeten professionals en patiënten "zich bewust zijn van de lage kwaliteit en kwantiteit van het bewijs en het potentiële risico op bijwerkingen". Volgens de onderzoekers is meer onderzoek nodig naar het effect van cannabis bij psychiatrische aandoeningen.

Mdma

Het Parool berichtte deze week dat mdma, het belangrijkste bestanddeel van de partydrug xtc, in Nederland een geneeskundige toepassing krijgt. Oorlogsveteranen met een posttraumatische stressstoornis worden er binnnenkort mee behandeld. Het is voor het eerst dat een partydrug in Nederland op deze manier wordt gebruikt. (ANP/Skipr)