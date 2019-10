Verdachte bioscoopmoorden wachtte op behandeling ggz

De 33-jarige Ergün S., die ervan wordt verdacht twee schoonmakers in een Groningse bioscoop te hebben vermoord, stond op de wachtlijst van GGZ Delfland voor behandeling.

Het AD schrijft dat GGZ Delfland dat bevestigt. Ergün S. stond op het punt om een gedwongen behandeling te krijgen. GGZ Delfland zegt dat hiervoor al een plan was opgesteld.

Grote schok

Verder kan GGZ Delfland niets over de kwestie zeggen; ook niet wanneer de behandeling zou beginnen. De verdachte vermoordde vorige week twee willekeurige bezoekers van een bioscoop in Groningen. "Wat daar is gebeurd is ook voor ons, net als voor iedereen, een grote schok," aldus de woordvoerder van GGZ Delfland.

Verplichte zorg

De familie van Ergün S. drong er al lange tijd op aan dat de verdachte verplichte hulp zou krijgen van de ggz. Hij had met name last van psychoses. Begin dit jaar werd de man al in een andere zaak veroordeeld tot vier weken cel voor geweld tegen agenten, aldus het AD.