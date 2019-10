Meeste geld in zorg naar psychische klachten

Van alle zorguitgaven die in 2017 in Nederland zijn gedaan ging een derde naar de behandeling van psychische aandoeningen. Het gaat om een bedrag van 27,1 miljard euro. In totaal werd twee jaar geleden in de zorg 87,8 miljard euro uitgegeven, meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag.

Onder psychische aandoeningen vallen ook dementie en verstandelijke beperkingen.De uitgaven voor hart- en vaatziekten komen op een tweede plek. In 2017 werd daar 10,2 miljard euro aan besteed.



De kosten voor bloedziekten en immuunstoornissen, kanker en hart- en vaatziekten zijn vergeleken met voorgaande jaren sneller gestegen dan voor andere ziekten. Nederland vergrijst, en omdat vooral ouderen met deze ziekten kampen, stijgen hier de zorguitgaven. Ook zijn veel nieuwe, dure geneesmiddelen op de markt gekomen die de kosten doen stijgen, aldus het RIVM. (ANP)