CU en GL: verminder CO2-uitstoot in zorg

Bij de zoektocht naar verlaging van de CO2-uitstoot moet ook naar de zorg gekeken worden. GroenLinks en de ChristenUnie willen dat er "scherpe" afspraken gemaakt worden over het terugdringen van de CO2-uitstoot in de zorg.

De twee partijen zien veel mogelijkheden voor de zorg om zijn CO2-uitstoot naar beneden te krijgen. Zo draaien de systemen die de lucht in operatiekamers schoon en koel houden, 24 uur per dag, ook als er niet wordt geopereerd. Bij alleen al het AMC in Amsterdam zou jaarlijks 400.000 kilowattuur kunnen worden bespaard, als systemen 's nachts uitgaan als ze niet worden gebruikt.

Desfluraan

Sommige gassen die gebruikt worden voor narcose zijn erg vervuilend, zoals desfluraan. Dat gas houdt duizenden keren meer warmte vast in de atmosfeer dan CO2. "Er is een veilig alternatief", stellen GroenLinks en CU. "Narcose via een infuus."



De kleinste regeringspartij en de op een-na-grootste oppositiepartij dienen het plan woensdag in, als de Tweede Kamer zich buigt over de begroting van het ministerie van Volksgezondheid. (ANP)