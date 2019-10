VVD en D66: beloon arts voor doorverwijzing bij kanker

Kankerpatiënten moeten belanden bij de arts die hen het best kan helpen. Ziekenhuizen moeten daarom ook beloond worden als ze een patiënt doorverwijzen, vinden regeringspartijen D66 en VVD. Voor een proef willen ze 1 miljoen euro uittrekken.

De behandeling van kanker heeft een grote vlucht genomen, maar vraagt daardoor vaak ook heel veel kennis, apparatuur en voorzieningen. Ziekenhuizen en artsen leggen zich daarom op bepaalde behandelingen toe. Patiënten zijn het best af bij zo'n specialist, denken Tweede Kamerleden Hayke Veldman (VVD) en Rens Raemakers (D66).

Belang patiënt

Nu is het voor ziekenhuizen onaantrekkelijk om patiënten over te dragen aan bijvoorbeeld een gespecialiseerd ziekenhuis. Ze lopen dan geld mis. Dat moet anders, vinden Raemakers en Veldman. "Het belang van de patiënt moet vooropstaan."



Artsen moeten ook beter luisteren naar wat de patiënt graag wil, vinden de twee. Bovendien moeten zij verder vooruitkijken om in te schatten hoe en waar een patiënt ook op de lange duur het beste af is. (ANP)