ACM keurt fusie Middin en Orion goed

Stichting Middin en Stichting Orion mogen fuseren. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet geen reden om aan te nemen dat de fusie de mededinging op de Nederlandse markt zou kunnen belemmeren.

Dat meldt de ACM op 29 oktober. Middin en Orion hebben geen vergunning nodig om door te gaan met hun fusie. Die moet per 1 januari 2020 ingaan, zo kondigden de partijen dit voorjaar aan.

Gehandicaptenzorg

Middin levert ondersteuning aan individuen met een lichamelijke, verstandelijke en/of meervoudige beperking, niet-aangeboren hersenletsel of een beperking als gevolg van ouderdom en is actief in de gehandicaptenzorg, ouderenzorg, jeugdzorg en forensische zorg. Middin is actief in de zorgkantoorregio’s Haaglanden, Rotterdam, Westland-Schiedam-Delfland en Zuid Hollandse Eilanden. Orion levert zorg op basis van Wlz en Wmo en is actief in de gehandicaptenzorg in de zorgkantoorregio’s Rotterdam en Midden Holland.