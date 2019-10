Fraudeurs sturen spookfacturen naar CZ-klanten

Zorgverzekeraar CZ waarschuwt dat fraudeurs via de e-mail valse facturen versturen. Deze week zijn er tientallen meldingen binnengekomen van spookfacturen die nauwelijks van echt te onderscheiden zijn, met daarop telkens een bedrag van 331,74 euro dat binnen een paar dagen betaald moet zijn.

Dat meldt Avro/Tros Opgelicht op haar website. Het relatienummer klopt niet en zo kunnen ontvangers de valse mails herkennen. Ook leidt de link in de mail niet naar de website van CZ, maar naar een betalingsverzoek van een Bunq-rekeninghouder. Bovendien werkt CZ nooit met zo’n korte betalingstermijn, zo laat de zorgverzekeraar weten.



Het is niet bekend hoeveel spookfacturen er verstuurd zijn. CZ roept ontvangers op om altijd een telefonische melding te doen bij vreemde mails. Verzekerden kunnen via het klantenportal kijken of er ook echt een bedrag openstaat. Gedupeerden die al betaald hebben, worden geadviseerd om aangifte te doen bij de politie.