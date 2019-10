Opnieuw meer jongeren in jeugdzorg

Het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt is in de eerste helft van dit jaar met 5000 toegenomen tot 366.000, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Volgens statistiekbureau CBS ziet hier al jaren een stijgende lijn in, evenals de duur van de verleende zorg.

Jeugdzorg is een verzamelnaam voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het wordt gegeven aan jongeren met psychische of gedragsproblemen en kan door de rechter worden opgelegd. De verantwoordelijkheid voor jeugdzorg werd in 2015 bij gemeenten gelegd.

De duur van de zorg nam de afgelopen jaren toe van gemiddeld 233 dagen in het eerste halfjaar van 2015 naar 346 dagen in de eerste helft van dit jaar.

In gemeenten in het noordoosten van Nederland en het midden van Limburg wordt het meest gebruik gemaakt van jeugdhulp. Het gaat om meer dan 13 procent van de jongeren tot 18 jaar. In deze regio’s was ook het aandeel jongeren met jeugdbescherming relatief hoog. (ANP)