'Ook hulplijn bij seksueel misbruik'

Media zouden onder berichten over seksueel misbruik moeten verwijzen naar een hulplijn, net zoals nu gebeurt bij artikelen over zelfmoord met het nummer 0900-0113. Dat zeggen Iva Bicanic, hoofd van het Centrum Seksueel Geweld, en Bertho Nieboer, gynaecoloog van het Radboud UMC in de Volkskrant.

Sommige slachtoffers raken volgens haar ernstig ontregeld door berichten in de media over seksueel geweld. "We weten dat vrouwen zich tijdens de piek van de MeToo-berichtgeving van het leven hebben beroofd", zegt Bicanic. "De berichten waren zo talrijk en zo indringend dat ze niet meer te vermijden waren." Ze zegt destijds door ten minste twee families geïnformeerd te zijn over suïcides om deze reden.



Ze stelt dat het goed zou zijn om voor zedendelicten één nationaal telefoonnummer te openen, met als boodschap: ‘Ben je verkracht, bel 118.’ Het nummer zou 24 uur per dag bereikbaar moeten zijn, net als nu het geval is bij de lijn van 113 Zelfmoordpreventie.



"Als je ziet hoe vaak misbruik voorkomt in de samenleving, dan weet je hoe groot dit probleem is’, zegt gynaecoloog Nieboer. "In de spreekkamer zien wij daar dagelijks de lichamelijke en psychische gevolgen van." (ANP)