Wijkverpleegkundige mag zelfstandig medicijnrol aanvragen

Wijkverpleegkundigen hebben geen machtiging meer nodig voor het aanvragen van een medicijnrol. Beroepsvereniging V&VN meldt dat dat naar voren komt uit het actieprogramma (Ont)Regel de Zorg.

Wijkverpleegkundige Pauline Arts zegt tegen V&VN: "Tijdens de schrapsessies, die onderdeel uitmaken van het actieprogramma, gaven verschillende wijkverpleegkundigen aan dat ze eerst toestemming moesten vragen aan de huisarts voordat ze een medicijnrol voor hun cliënt konden bestellen."

Arts gelooft dat de inzet van een medicijnrol en een slimme medicijndispenser niet alleen minder administratie oplevert, maar ook kosten kan besparen. Een medicijnrol is volgens V&VN kostbaarder dan 'gewone' medicatie, maar er worden minder medicatiefouten door gemaakt. "De zorg die nodig is na over- of onderdosering kost veel geld." Het kost bovendien veel geld als de aanvraag van een medicijnrol vertraging oploopt omdat een verpleegkundige moet controleren of medicijnen goed worden ingenomen.