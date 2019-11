Sneller herstel door vernieuwde huiskamer St. Anna

Een vernieuwde huiskamer in het Orthopedisch Centrum Anna van St. Anna Ziekenhuis moet er voor zorgen dat patiënten met een prothese sneller herstellen. Ze worden volgens het ziekenhuis gestimuleerd om uit bed te blijven en in beweging te komen.

"De inrichting van de huiskamer bevordert het herstel", schrijft St. Anna Ziekenhuis. "Ook zorgt het dat patiënten zich niet of minder ziek voelen en stimuleert het hen om uit bed te komen en te blijven."

De vernieuwde huiskamer is huiselijk ingericht. Zo staan er ronde tafels die het contact tussen patiënten onderling moeten bevorderen en hangen er panelen. Achter die panelen is een oefenruimte waar patiënten met fysiotherapeuten starten met hun revalidatie. Bovendien eten patiënten in de huiskamer in plaats van in hun bed of op een stoel naast hun bed.