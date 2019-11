Voorzitter raad van bestuur Noordwest Ziekenhuisgroep zwaait af

Joop Hendriks, voorzitter raad van bestuur Noordwest Ziekenhuisgroep, neemt in juni 2020 afscheid van de Noordwest Ziekenhuisgroep. Hij bereikt dan de pensioensgerechtigde leeftijd.

Hendriks is sinds maart 2015 verbonden aan Noordwest, eerst als lid van de raad van bestuur en sinds april 2016 als voorzitter. Tijdens zijn voorzitterschap zijn onder meer de plannen voor de vernieuwbouw van de locaties Alkmaar en Den Helder tot stand gekomen, zijn de beschikbaarheidsgelden voor de locatie Den Helder veilig gesteld en is een nieuw ziekenhuisinformatiesysteem in gebruik genomen.