Spaarne Gasthuis doet niet mee met nieuw keurmerk NFK

Het Spaarne Gasthuis zal niet meedoen aan nieuwe keurmerk van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). "Ziekenhuizen die voor het predicaat 'Expertziekenhuis' in aanmerking willen komen, worden worden geconfronteerd met extra registratielast. Terwijl we juist bezig zijn de last te verminderen", stelt het ziekenhuis.

Het Spaarne Gasthuis heeft, net als een aantal andere ziekenhuizen, onlangs besloten om te stoppen met een aantal keurmerken. Het ziekenhuis doet dit in het kader van het actieplan (Ont)Regel de Zorg van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Sommige keurmerken bestaan inmiddels niet meer, zoals het Roze Lintje en het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis.



Volgens het Spaarne Gasthuis dreigt de gewenste en nodige ontregeling in het geding te komen doordat nieuwe keurmerken hun intrede doen. "Er is nog heel veel werk te doen om de huidige registratielast te verminderen", zegt bestuursvoorzitter van Ivo van Schaik. "Dat willen we eerst goed aanpakken, voordat we gaan nadenken over nieuwe keurmerken."



Het ziekenhuis benadrukt dat het weliswaar niet aan nieuwe keurmerk meedoet, maar net als de NFK streeft naar het verstrekken van de juiste keuze-informatie voor patiënten. "De ziekenhuizen leveren jaarlijks ongeveer 1.600 kwaliteitsindicatoren aan voor de transparantiekalender die in overleg met de Patiëntenfederatie Nederland tot stand komt. Nog meer informatie registreren heeft geen meerwaarde, en gaat bovendien ten koste van tijd en geld die hard nodig zijn voor patiëntenzorg", aldus het Spaarne Gasthuis.