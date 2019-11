Parnassia-medewerkers vertrekken in nasleep affaire Malek F.

Drie medewerkers van de Parnassia Groep in Den Haag hebben ontslag genomen vanwege het steekincident van Malek F. Dat meldt de NOS. De Syriër stond onder behandeling bij ggz-aanbieder Parnassia toen hij op Bevrijdingsdag vorig jaar bij station Hollands Spoor drie mensen neerstak.

De opgestapte medewerkers vinden dat zij de verantwoordelijkheid voor de psychiatrische patiënten en de bijkomende risico's niet meer kunnen dragen, zo bericht de NOS op basis van uit een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ).

Malek F. stak in mei vorig jaar in de buurt van station Hollands Spoor in Den Haag in op drie willekeurige voorbijgangers, die ernstig gewond raakten. De man, die in 2014 vanuit Syrië naar Nederland vluchtte, had psychische problemen en werd in 2018 gedwongen opgenomen in Parnassia. De instelling kreeg veel kritiek na het steekincident.