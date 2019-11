Diabetespatiënten krijgen glucosemonitor ook na 18de vergoed

Jonge diabetespatiënten die flash glucose monitoring gebruiken om hun bloedsuikerwaarden te meten, krijgt deze zorg ook na hun 18e vergoed. Dat hebben zorgverzekeraars besloten naar aanleiding van een eerder dit jaar door het Zorginstituut gepubliceerd standpunt, zo meldt Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Met flash glucose monitoring kan de bloedsuikerwaarde worden gemeten zonder prikken. Een sensor op de bovenarm meet de waarde. De actuele glucosewaarde wordt zichtbaar door te flashen, oftewel de sensor te scannen. Dat gebeurt met een reader, of met een mobiele app. De sensor kan aangeven of de bloedglucose stijgt of daalt en de gegevens van de laatste acht uur kunnen in een grafiek worden getoond. De gegevens kunnen ook worden gedeeld. Dat kan handig zijn voor ouders en kinderen.

Patiënten van 4 tot 18 jaar met diabetes type 1 kunnen in aanmerking komen voor vergoeding van flash glucose monitoring vanuit de basisverzekering. Dat blijkt ook uit het standpunt van het Zorginstituut. De vergoeding vervalt momenteel als een patiënt 18 jaar wordt. Dat verandert met het besluit van de zorgverzekeraars.

Behandelplan

"Vaak lijkt een regel of het systeem het vertrekpunt, dat was hier in eerste instantie ook zo", zegt Petra van Holst, algemeen directeur van ZN in een verklaring. "Maar het moet juist gaan om de zorgbehoefte van een individuele patiënt. Dus hebben zorgverzekeraars daar nog eens goed naar gekeken en besloten dat deze specifieke groep jonge diabetespatiënten de flash glucose monitor ook na hun 18e vergoed krijgen. De afspraak daarbij is wel dat patiënten zich aantoonbaar aan het behandelplan hebben gehouden."

Dagelijks managen van diabetes

Marja van Strien, directeur van de Nederlandse Diabetes Federatie en voorzitter van de Rondetafel Diabeteszorg, reageert positief: "Jongeren met diabetes hebben, naast het dagelijks managen van hun diabetes, vaak een druk leven met studeren, werken, sporten en uitgaan. Alles wat diabetes een stukje makkelijker maakt is mooi meegenomen. Het is daarom fijn dat ze zich niet meer druk hoeven te maken over het kwijtraken van hun flash glucose monitor als ze 18 jaar worden."