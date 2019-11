'Aanpassen huizen ouderen kost 13 miljard'

Het aanpassen van huizen voor senioren, zodat die op prettige wijze oud kunnen worden, kost ongeveer 13 miljard euro. Dat stellen de ouderenbond ANBO en ActiZ, de branchevereniging van zorgorganisaties, op basis van onderzoek dat ze hebben uitgevoerd.

Volgens de twee organisaties woont 90 tot 95 procent van alle ouderen zelfstandig thuis. Deels wonen ze in huizen die niet levensloopbestendig zijn en ver weg liggen van voorzieningen die ouderen op loopafstand nodig hebben.



ANBO en ActiZ stellen dat het landelijk gezien 7,5 miljard euro kost om huizen aan te passen van ouderen die wonen in de buurt van voorzieningen als bushalte, supermarkt en huisarts. Daar komt 6 miljard euro bij voor het geschikt maken van woningen voor mensen die willen verhuizen naar een plek in de buurt van voorzieningen.



In Nederland is nu al een tekort van tienduizenden seniorenwoningen en 15.000 verpleeghuisplekken, melden de twee organisaties. "Steeds meer ouderen komen in de problemen omdat gemeenten niet goed voorbereid zijn op de groeiende groep senioren." ANBO en ActiZ roepen gemeenten daarom op om met spoed nieuwe woonzorgconcepten voor ouderen te ontwikkelen. (ANP)