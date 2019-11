Oogziekenhuis completeert raad van bestuur

De raad van toezicht van het Oogziekenhuis Rotterdam heeft Igor Schillevoort benoemd als bestuurder van Het Oogziekenhuis Rotterdam. Schillevoort ontfermt zich medio januari over de zorg-gerelateerde portefeuille in collegiaal bestuur met Yvonne Koppelman.

Epidemioloog Schillevoort (46) is sinds 2011 zorgmanager in het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein, meer in het bijzonder het St. Antonius Hartcentrum. Als gepromoveerd epidemioloog was hij eerder werkzaam het Harvard AIDS Institute en het AMC. Ook was hij zes jaar consultant bij McKinsey.

“Het Oogziekenhuis Rotterdam heeft met 145 jaar kennis en ervaring een fantastische staat van dienst en een toonaangevende positie in de oog-zorg in Nederland”, zegt Schillevoort over zijn nieuwe baan. “Ik zie er enorm naar uit om hier samen met mijn collega-bestuurder, medische staf en medewerkers van Het Oogziekenhuis Rotterdam op voort te mogen bouwen.”

Met de benoeming van Schillevoort heeft het Oogziekenhuis weer een vaste raad van bestuur. Medio september werd Yvonne Koppelman als bestuurder benoemd. Het bestuursvoorzitterschap werd ad interim bekleed door Ron Treffers.

De raad van toezicht is verheugd over de benoemingen. “Met Igor Schillevoort en de recente benoeming van Yvonne Koppelman heeft Het Oogziekenhuis een energieke nieuwe raad van bestuur om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan en het ziekenhuis de komende jaren succesvol door de ingezette transitie te leiden”, aldus voorzitter Piet Batenburg van de raad van toezicht.