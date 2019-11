Bartiméus versterkt raad van bestuur

Jan Naaktgeboren is benoemd tot lid van de raad van bestuur van Bartiméus. Samen met voorzitter Jopie Nooren vormt hij vanaf 1 januari de raad van bestuur van deze expertiseorganisatie voor mensen met een visuele beperking.

Naaktgeboren is momenteel manager Financiën en Informatievoorziening bij het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein, een functie die hij vijf jaar vervulde. Eerder was hij onder meer financieel directeur van ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. Met zijn kennis en ervaring op het gebied van financiën, informatievoorziening en ICT wordt hij geacht een belangrijke bijdrage te gaan leveren aan het verder professionaliseren van de bedrijfsvoering van Bartiméus.

Slagkracht

“De ervaring die Jan Naaktgeboren meeneemt op het terrein van financiën en bedrijfsvoering is hiervoor van grote toegevoegde waarde”, zegt voorzitter Jaap Smit van de raad van toezicht. Ook bestuursvoorzitter Jopie Nooren is verheugd over de benoeming: “Als raad van bestuur hebben wij straks gezamenlijk meer slagkracht om onze ambities als expertiseorganisatie waar te maken én tegelijkertijd de interne uitdagingen die daarbij horen het hoofd te bieden.”

Bartiméus wil van betekenis zijn voor alle 300.000 mensen in Nederland die slechtziend of blind zijn en voor hun persoonlijke en professionele omgeving. Met het oog hierop biedt Bartiméus zorg, gespecialiseerd onderwijs, arbeidstoeleiding, kennisontwikkeling en -verspreiding. Daarnaast draagt Bartiméus ook bij aan een toegankelijke samenleving waarin iedereen die blind of slechtziend is mee kan doen.