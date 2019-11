Zutphen eist openheid van commerciële zorgaanbieders

De gemeente Zutphen geeft geen opdrachten meer aan commerciële zorgaanbieders in het sociaal domein die weigeren openheid te geven over hun financiën. Dat meldt de Stentor. De gemeente onderzoekt hoe dergelijke aanbieders hun contract te ontnemen zonder extra kosten te maken wegens contractbreuk.

De beslissing om niet-transparante zorgaanbieders uit Zutphen te weren volgt op een voorstel van de SP. De SP wilde aanvankelijke alle commerciële bedrijven buiten de deur houden. Dat vond een raadsmeerderheid te ver gaan. Voor het verbreken van de contracten met ondoorzichtige zorgaanbieders was wel een meerderheid. “Inzicht krijgen in die jaarcijfers is op dit moment behoorlijk lastig’’, noteert de Stentor uit de mond wethouder Mathijs ten Broeke.

Rond de woekerwinsten van veelal kleine zorgaanbieders is recentelijk ophef ontstaan. Ook in Zutphen zijn hier blijkens berichtgeving van Follow the Money voorbeelden te vinden. Zo behaalde IJsselzorg uit Warnsveld in 2018 een winst van bijna 170 duizend euro winst op een omzet van net een miljoen.