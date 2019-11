Bestuurder Jeugdhulp Friesland per direct weg

Jeroen van Oijen is opgestapt als bestuurder van Jeugdhulp Friesland. Hij neemt verantwoordelijkheid voor het mislopen van de aanbesteding van hoog-specialistische jeugdghulp in de Friese gemeenten, zo is te lezen in een persbericht van de organisatie.

"De terugkeer van Van Oijen, na een periode van afwezigheid, vond plaats in een complexe periode met de aanbesteding hoog-specialistische jeugdhulp", zo laat de organisatie weten. "Hierin trekken de Friese gemeenten en zeven zorgaanbieders gezamenlijk op. Binnen die samenwerking is het vertrouwen dermate onder druk komen te staan dat Van Oijen heeft gemeend zijn verantwoordelijkheid te moeten nemen. Voor Jeroen van Oijen was dit een zwaar besluit. Hij is echter van mening dat het belang van de organisatie voorop moet staan in zijn afweging."



De raad van toezicht heeft per 11 november 2019 Selie Weistra benoemd tot interim-bestuurder. Weistra was eerder, in de periode van afwezigheid van Van Oijen, van mei 2018 tot maart 2019 bestuurlijk eindverantwoordelijk.