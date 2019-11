Star-shl trekt kort geding tegen VGZ in

Diagnostiekaanbieder Star-shl heeft het kort geding tegen zorgverzekeraar VGZ ingetrokken. Dat was aanvankelijk aangespannen als bezwaar tegen het offertetraject dat de verzekeraar dit jaar introduceerde.

Dinsdag zou de rechtbank in Den Haag uitspraak doen in het kort geding. Star-shl wilde meer inzicht krijgen in de puntentelling die de uitkomst van het offertetraject bepaalde. De winnaar van het traject krijg van VGZ de regie in handen over de diagnostiek in een bepaalde regio.

Star-shl werd regievoerder in vier regio’s, maar greep in een aantal andere regio’s naast die functie. Terwijl Star-shl daar naar eigen zeggen wel dominant aanwezig is. Ook dat hoopte het bedrijf te veranderen met het bezwaar.

Radiostilte

Waarom Star-shl heeft besloten het kort geding in te trekken, is niet duidelijk. Daar wil de diagnostiekaanbieder voorlopig geen toelichting op geven. 'We houden even een radiostilte', aldus Madelein Leegwater, Sectordirecteur Markt & Relaties bij Star-shl.