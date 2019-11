Parnassia-bestuurder gaat De Opbouw leiden

Yvonne van Stiphout is met ingang van 1 december benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van Stichting De Opbouw. Ze volgt in deze rol Hans Helgers op, die met pensioen gaat.

Van Stiphout is momenteel werkzaam als bestuurder bij de Parnassia Groep (GGZ). Eerder was ze onder meer bestuursvoorzitter van ggz-aanbieder Antes, directielid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en concerndirecteur bij de gemeente Rotterdam.

Raad van toezicht

Ook binnen de raad van toezicht van De Opbouw is sprake van een wisseling van de wacht. Voorzitter Ineke van der Zande treedt per 1 januari 2020 om gezondheidsredenen af. Ze is 2,5 jaar in deze rol actief geweest. In een korte verklaring spreekt ze haar spijt uit dat ze haar rol als toezichthouder niet langer kan vervullen. “Medewerkers zetten zich met hart en ziel in voor bewoners en cliënten. Op alle locaties trof ik bij werkbezoeken, miniaturen, vergaderingen enthousiaste en gemotiveerde medewerkers. Het spijt me oprecht dat ik niet langer deze taak kan vervullen. Ik had het heel graag langer gedaan. Ik bedank iedereen voor de samenwerking en in het mij gestelde vertrouwen.”