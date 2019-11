Hoogleraar Frissen wordt voorzitter raad van toezicht Dichterbij

Paul Frissen is met ingang van 1 januari 2020 benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van Dichterbij. Hij volgt bij de aanbieder van gehandicaptenzorg Léon Frissen (geen familie) op, die eind van dit jaar afscheid neemt, na twee statutaire zittingstermijnen van vier jaar.

Frissen is vanaf 2004 als bestuursvoorzitter en decaan verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur in Den Haag. Daarnaast is hij hoogleraar Bestuurskunde aan Tilburg University. Ook was hij lid van de adviesorganen Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling en van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

Interessant veld

Frissen zegt in een persbericht uit te kijken naar zijn nieuwe uitdaging. "Dichterbij heeft een goede reputatie en acteert in een interessant veld waarin ze steeds een evenwicht moet zoeken tussen continuïteit van zorg en vernieuwing, tussen maatschappelijke verandering en koersvastheid en identiteit, tussen duurzame aandacht en professionele specialisatie."