Maastricht UMC+ trekt stekker uit bouw Mosae Vita

De Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+ ziet af van de bouw van Mosae Vita. Reden daarvoor zijn de te hoog oplopende kosten, die het beschikbare budget met zeker tien miljoen euro zouden overschrijden.

Mosae Vita moest een nieuw pand op de Brightlands Maastricht Health Campus in Maastricht worden. Diverse partijen die zich bezighouden met gezondheidsbevordering zouden er ondergebracht worden om zich te richten op het bevorderen van een gezonde leefstijl.

10 miljoen

Het project startte in 2014, maar na jaren voorbereiden en ontwerpen is nu besloten de stekker eruit te trekken. Het budget van 47,5 miljoen euro zou met zeker 10 miljoen euro overschreden worden, laat een woordvoerder weten. De kosten tot nu toe worden geschat op zo’n twee miljoen euro.

Alternatieven

Het besluit is genomen in afstemming met de provincie Limburg. Ondanks het schrappen van de nieuwbouw, wil Maastricht UMC+ zich blijven inzetten voor verbetering van de gezondheid in de regio en duurzame, innovatieve gezondheidszorg. In overleg met de betrokken partners gaat Maastricht UMC+ op zoek naar een alternatief voor de geannuleerde nieuwbouw.