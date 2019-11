‘Medicijnplan Bruins zorgt voor verspilling en hogere kosten’

Het plan van minister Bruins van Medische Zorg om een ‘ijzeren’ medicijnvoorraad van vijf maanden aan te leggen, leidt tot buitenproportionele kosten en verspilling. Dat stelt de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG).

Het plan dat minister Bruins maandag presenteerde om medicijntekorten tegen te gaan, stuit op bezwaren van de VIG. ‘Een ijzeren voorraad van vijf maanden voor alle medicijnen gaat te ver’, zegt VIG-directeur Gerard Schouw. ‘Dit leidt tot hogere kosten en meer verspilling.’

100 miljoen

Grotere voorraden aanleggen, zoals de minister wil, leidt tot 100 miljoen euro aan extra medicijnuitgaven, stelt VIG in een verklaring. Dat staat volgens de vereniging niet in verhouding tot de 8 procent van de medicijnen waar regelmatig een tekort aan is. Het vernietigen van medicijnen die over de houdbaarheidsdatum zijn, zorgt bovendien voor nog extra kosten en verspilling.

Essentiële geneesmiddelen

Schouw noemt het plan van Bruins ‘een symbolische ingreep met vergaande gevolgen’. De VIG ziet meer in grotere voorraden van essentiële geneesmiddelen: levensreddende medicijnen waarvoor geen alternatief is.

Structurele oplossing

De VIG is er wel blij mee dat de minister het probleem van de tekorten op Europees niveau aankaart. Een structurele oplossing moet volgens de vereniging Europees of zelfs mondiaal gezocht worden. Een groot deel van de tekorten komt doordat de productie wordt verplaatst naar lage lonen landen, zoals India en China. Dat leidt tot een schraler aanbod in Europa.